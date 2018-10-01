Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Fransız şarkıcı Charles Aznavour yaşamını yitirdi

yaşamını yitirdi

ve söz yazarı 94 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı, 'nın 'sı olarak tanımlanıyordu.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 16:20
Fransız şarkıcı Charles Aznavour yaşamını yitirdi

94 yaşında yaşamını yitirdi. Aznavour 80 ülkede 100 milyona yakın plak sattı. Ünlü şarkıcı, 'nın 'sı olarak tanımlanıyordu. Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen 94 yaşındaki Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Aznavour geçen yıl kolunu kırdığı için birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Fransa'ya Gürcistan'dan göç eden babası Mişa Aznavuryan şarkıcı, Adapazarı'ndan göç eden annesi Knar Aznavuryan ise oyuncuydu.

SAHNEYLE 9 YAŞINDA TANIŞTI

Küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz dokuz yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı. Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı 'la tanışması oldu. Piaf'la birlikte Amerika'ya ve Avrupa'nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi.

Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransız şarkıcı Charles Aznavour yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN