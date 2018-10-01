Fransız şarkıcı Charles Aznavour yaşamını yitirdi

Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi. Aznavour 80 ülkede 100 milyona yakın plak sattı. Ünlü şarkıcı, Fransa'nın Frank Sinatra'sı olarak tanımlanıyordu. Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen 94 yaşındaki Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Aznavour geçen yıl kolunu kırdığı için birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Fransa'ya Gürcistan'dan göç eden babası Mişa Aznavuryan şarkıcı, Adapazarı'ndan göç eden annesi Knar Aznavuryan ise oyuncuydu.

SAHNEYLE 9 YAŞINDA TANIŞTI

Küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz dokuz yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı. Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf'la tanışması oldu. Piaf'la birlikte Amerika'ya ve Avrupa'nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi.