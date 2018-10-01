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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi

Giriş Tarihi: 01.10.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 16:05
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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi
Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi

Akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz gece tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden ünlü oyunca , memleketi Konya'nın ilçesinde toprağa verildi.

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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi
Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi

57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu , 3 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi
Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi

Akciğer kanseriyle savaşan ünlü oyuncu, önceki gece saat 23.00'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi
Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi

'nun cenazesi memleketi olan Konya'nın ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Sanatçı Uslu Nasreddin Hoca Mezarlığı'na gözyaşlarıyla defnedildi.

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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi
Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi

Sanatçı 'nun cenaze törenine sanat ve televizyon dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi
Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi

MEHMET USLU KİMDİR?
24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu , çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi.

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Ünlü oyuncu , memleketi ’de defnedildi
Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Akşehir’de defnedildi
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