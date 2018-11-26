Ceren Hindistan: Amacım hakaret değildi

Ceren Hindistan, geçtiğimiz aylarda kızına gerekli tedaviyi uygulamadığını iddia ettiği hastaneyle adliyelik olmuş, hastanenin Hindistan hakkında yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlanmıştı. Hindistan'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Kızım Arya Rima Aslan'ı, Wilms tümörü hastalığı nedeniyle geçen yıl Ekim ayında Şişli'deki özel bir hastaneye tedavi amaçlı yatırmıştım. Bu süreçte hastanede serum, bebek aspirini ve dilaltı yoktu. En acil durumlarda hiçbir şekilde ilaç bulunamıyordu. Tedavi sürecinde hastane yönetimine eksik ve yanlış tutumlarından dolayı kendilerini şikayet edeceğimi belirtmiştim. Bu nedenle bana karşı tavır aldılar, hakkımda asılsız olarak dava açtılar. Bu nedenle ben de olayın gerginliğiyle Instagram hesabımdan söz konusu paylaşımda bulundum. Bu paylaşımım, hastane yönetiminin ve Ömer Develioğlu'nun yanlış tedavilerinin çocuğumu zor durumda bırakmasından kaynaklı tepki amaçlıdır. Tehdit ve doğrudan hakaret kastım bulunmamaktadır."



TÜZEL KİŞİYE KARŞI SUÇ İŞLENMEZ

Savcılıktan Hindistan'a iyi haber gelmiş, Hindistan'ın yaptığı açıklamanın hastaneye karşı olduğunu söyleyen savcılık, tüzel kişilere karşı suç işlenemeyeceğini belirtmişti. Bu yüzden soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verilmiş, Hindistan böylece davadan kurtulmuştu.

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