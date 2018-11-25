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  • İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

İşte Gigi ve 'in ortaya çıkan sırları...

Giriş Tarihi: 25.11.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.11.2018 16:28
İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

İşte Gigi ve 'in ortaya çıkan sırları...

İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

Gigi Hadid ve dünyaca ünlü iki kız kardeşler. İkisi de birbirinden güzel ve çok başarılı bir şekilde kariyerlerinde ilerliyorlar.

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İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

Peki bu güzel iki kardeş hakkında her şeyi biliyor muyuz? Haklarında araştırma yaptık ve sizler için bilinmeyen yönlerini toparladık. Bakalım Gigi ve hakkında bilmediğimiz neler varmış?

İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

GERÇEK İSİMLERİ GİGİ VE BELLA DEĞİL

Gigi'nin uzun ismi Jelena Noura Hadid. Annesi ona küçükken Gigi diye seslenirmiş ve Gigi Hadid bu ismi kullanmayı tercih etmiş. 'in ismi ise Isabella Khair Hadid. Her ikisinin de ikinci isimleri Arapça kökenli. Noura "ışık" anlamında Khair ise "mükemmel" ve "iyilikçi" anlamlarına geliyorlar.

İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

KARIŞIK KÖKENLİ BİR GÜZELLİKLERİ VAR

Anneleri Hollanda kökenli, babaları ise Filistin asıllı. Anneleri de 16 yaşında başarılı bir manken oldu ve 15 yıl içerisinde tüm dünyayı dolaştı.

İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

İKİ KARDEŞ DEĞİLLER

Anwar Mohamed Hadid isminde bir erkek kardeşleri var. 16 yaşında olan kardeşleri de mankenlik yolunda ilerliyor. Ayrıca 5 üvey kardeşleri var.

İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

Ayrıca toplamda 7 üvey kardeşleri var. 2 tanesi aynı baba ya da anneden kardeşleri, 5 tanesi ise kan yoluyla bağlantısı olmayan kardeşleri. Marielle ve Alana Hadid ve Erin ve Sara Foster kardeşlerinden bazılarının isimleri.

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