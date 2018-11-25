İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları... Gigi Hadid ve Bella Hadid dünyaca ünlü iki kız kardeşler. İkisi de birbirinden güzel ve çok başarılı bir şekilde kariyerlerinde ilerliyorlar. Peki bu güzel iki kardeş hakkında her şeyi biliyor muyuz? Haklarında araştırma yaptık ve sizler için bilinmeyen yönlerini toparladık. Bakalım Gigi ve Bella Hadid hakkında bilmediğimiz neler varmış? GERÇEK İSİMLERİ GİGİ VE BELLA DEĞİL Gigi'nin uzun ismi Jelena Noura Hadid. Annesi ona küçükken Gigi diye seslenirmiş ve Gigi Hadid bu ismi kullanmayı tercih etmiş. Bella Hadid'in ismi ise Isabella Khair Hadid. Her ikisinin de ikinci isimleri Arapça kökenli. Noura 'ışık' anlamında Khair ise 'mükemmel' ve 'iyilikçi' anlamlarına geliyorlar. KARIŞIK KÖKENLİ BİR GÜZELLİKLERİ VAR Anneleri Hollanda kökenli, babaları ise Filistin asıllı. Anneleri de 16 yaşında başarılı bir manken oldu ve 15 yıl içerisinde tüm dünyayı dolaştı. İKİ KARDEŞ DEĞİLLER Anwar Mohamed Hadid isminde bir erkek kardeşleri var. 16 yaşında olan kardeşleri de mankenlik yolunda ilerliyor. Ayrıca 5 üvey kardeşleri var. Ayrıca toplamda 7 üvey kardeşleri var. 2 tanesi aynı baba ya da anneden kardeşleri, 5 tanesi ise kan yoluyla bağlantısı olmayan kardeşleri. Marielle ve Alana Hadid ve Erin ve Sara Foster kardeşlerinden bazılarının isimleri.