İşte Gigi ve Bella Hadid'in ortaya çıkan sırları...

GERÇEK İSİMLERİ GİGİ VE BELLA DEĞİL

Gigi'nin uzun ismi Jelena Noura Hadid. Annesi ona küçükken Gigi diye seslenirmiş ve Gigi Hadid bu ismi kullanmayı tercih etmiş. Bella Hadid'in ismi ise Isabella Khair Hadid. Her ikisinin de ikinci isimleri Arapça kökenli. Noura "ışık" anlamında Khair ise "mükemmel" ve "iyilikçi" anlamlarına geliyorlar.