Açıkgözler paramparça!

'BAZI ŞEYLER ÖZEL KALMALI'

Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ablaları Hadise ve Hülya Açıkgöz ile yaşadıkları kavgayla gündeme gelen Açıkgöz, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün Belçika'ya geri döndüğünü söyledi: "Annem iyi, Belçika'ya döndü. Bazı şeyler özeldir ve özel kalmasını istiyoruz."



Derya Açıkgöz'ün, annesi Gülnihal Hanım ile Etiler'de yaşadığı tartışmayı GÜNAYDIN geçen ay böyle görüntülemişti.



DÖRT BİR YANA DAĞILDILAR

Hadise ve kardeşleri arasındaki kriz, anne Gülnihal Hanım'ın canına kastetmesiyle ortaya çıkmıştı. Anne Açıkgöz, kızlarını barıştıramayınca Belçika'ya döndü. Hadise kardeşlerinden tamamen koptu, Hülya ve Derya Açıkgöz ise maddi sıkıntılar nedeniyle aynı evde yaşamaya başladı.



Derya Açıkgöz, yaşanan kavga sonrası ablası Hadise ile çalışmayı bıraktı.

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