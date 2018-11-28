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'nın şaşırttı!

Giriş Tarihi: 28.11.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 22:25
Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!
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Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

3 ay önce anne olan ekranlara geri döndü. Şükran Ovalı'nın yüzündeki değişim 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.

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Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

Ovalı'nın yakın çevresinden 2. Sayfa'ya yapılan açıklamada iddialar net bir dille yalanlandı.

Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

"'nın yüzündeki şişlik geçirdiği ağır sinüzit sebebiyle. Bebeğini emzirdiği için ağır ilaçlar kullanamıyor.

Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

Gözlerindeki çukurlaşma bu nedenle. Bu sebeple sinüslerindeki iltihap göz çukurlarına kadar ilerledi. Doktoru 'sınırdasın' dedi. Maksimum 3 hafta sonra sinüzit ameliyatı olması gerekiyor. Eğer olmazsa iş göz ameliyatına kadar gidecek."

Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

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Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!
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