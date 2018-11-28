Şükran Ovalı'nın son hali şaşırttı!

Gözlerindeki çukurlaşma bu nedenle. Bu sebeple sinüslerindeki iltihap göz çukurlarına kadar ilerledi. Doktoru 'sınırdasın' dedi. Maksimum 3 hafta sonra sinüzit ameliyatı olması gerekiyor. Eğer olmazsa iş göz ameliyatına kadar gidecek."