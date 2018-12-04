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: O iğrenç adam benden 20 bin TL istiyor

'de bir kuryenin, teslim edeceği pizzanın içine tükürmesi olayıyla ilgili yorum yapan 'in, davanın gizliliğini ihlal ettiği öne sürülmüştü. Kurye Hüseyin Alyüz'ün uzlaşma için kendisinden 20 bin lira istediğini belirten ünlü sunucu, şöyle konuştu: 'Nereden para koparırım' derdinde ama çok şükür hukuk var

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2018
Ece Erken: O iğrenç adam benden 20 bin TL istiyor

Ece Erken, önceki gün oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile Etiler'deydi. Sunduğu programda; Eskişehir'de bir kuryenin, teslim edeceği pizzanın içine tükürmesi olayıyla ilgili yorum yapan Erken'in, davanın gizliliğini ihlal ettiği öne sürülmüştü. 'Tükürük davası'na adı karışan Erken, konuyla ilgili konuştu.

'PARA KOPARMA DERDİNDE'
Kurye Hüseyin Alyüz'ün uzlaşma için kendisinden 20 bin lira istediğini belirten ünlü sunucu, şöyle konuştu: "Anlaşmayı kabul etmedim. Davayla, kanalın avukatı ilgileniyor. Uzlaşma için 20 bin lira isteyen birinden iyi niyetli olmasını bekleyemezsin. 'Nereden para koparırım' derdinde ama çok şükür hukuk var."

Ece Erken'in, bir müşteriye götürdüğü pizzaya tüküren kurye Hüseyin Alyüz'e programında 'Tosuncuk' dediği öne sürülmüştü.

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Ece Erken: O iğrenç adam benden 20 bin TL istiyor
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