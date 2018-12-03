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hakkındaki gerçekler şoke etti!

Giriş Tarihi: 03.12.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 15:54
Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti!

hakkındaki gerçekler şoke etti!

Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti!

'GAGA' İSMİNİ QUEEN GRUBUNA BORÇLU

2000'li yılların ortasında gerçek ismiyle, yani Stefani Joanne Angelina Germanotta olarak sahneye çıkıyordu.

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Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti!

Baktı ki bu isim çok uzun, Stefani Germanotta Band (SGBand) adlı bir grup kurdu.

Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti!

Konuyla ilgili şunları söylemişti: "Queen grubunun şarkısı 'Radio Ga Ga'yı dinledikten sonra ismini beğendiğime karar verdim.

Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti!

Arkadaşlarım bana Gaga demeye başladı. Bence bu isim beni tam olarak yansıtabiliyor."

Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti!

DİZİLERDE OYNADI

, kendini müziğe adamak için New York Üniversitesi'nin ilk yılında okulu bıraktı.

Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti!

Oyunculuğa da meraklıydı. 15 yaşındayken The Sopranos dizisinde minicik de olsa rol aldı.

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