Lady Gaga hakkındaki gerçekler şoke etti! 'GAGA' İSMİNİ QUEEN GRUBUNA BORÇLU Lady Gaga 2000'li yılların ortasında gerçek ismiyle, yani Stefani Joanne Angelina Germanotta olarak sahneye çıkıyordu. Baktı ki bu isim çok uzun, Stefani Germanotta Band (SGBand) adlı bir grup kurdu. Konuyla ilgili şunları söylemişti: 'Queen grubunun şarkısı 'Radio Ga Ga'yı dinledikten sonra Lady Gaga ismini beğendiğime karar verdim. Arkadaşlarım bana Gaga demeye başladı. Bence bu isim beni tam olarak yansıtabiliyor.' DİZİLERDE OYNADI Lady Gaga, kendini müziğe adamak için New York Üniversitesi'nin ilk yılında okulu bıraktı. Oyunculuğa da meraklıydı. 15 yaşındayken The Sopranos dizisinde minicik de olsa rol aldı.