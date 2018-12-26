Merve Özbey Diva’nın izinde

BUGÜN NELER OLDU

Ahmet Selçuk İlkan'ın geçtiğimiz hafta Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle piyasaya çıkan 'Unutulmayan Şarkılar Vol 2' albümünde 'Hani Bizim Sevdamız' şarkısını seslendiren Merve Özbey, Bülent Ersoy'un izinde. Geçtiğimiz yaz Yıldız Tilbe'nin 'Vuracak' şarkısıyla listeleri altüst eden Özbey, bu kez 2002'de Diva'nın seslendirdiği 'Hani Bizim Sevdamız'la kış aylarına damga vurmaya hazırlanıyor. Sözü Ahmet Selçuk İlkan ve Alkan Özalan, aranjesi Erdem Kınay imzalı şarkının klibi, önceki gün Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri Belgrad Ormanı'nda gerçekleşen klip, bugün tüm platformlarda yerini aldı.