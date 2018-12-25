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  • Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

Sunucu ve spor eğitmeni , sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Ebru Şallı, takipçilerine sık sık nasıl beslenme sırrından notlar paylaşıyor. Şallı, avokadonun mucizevi etkilerinden yıllardır bahsediyor ve güzelliğinin ve formunun sırrını avokadoya bağlıyor. Güzel sunucu bu sefer filtre mağduru oldu. Sosyal medyada fotoğraf paylaşan Ebru Şallı, filtreyi biraz abartınca takipçilerinin gazabına uğradı. Ebru Şallı bu fotoğrafını, "Avokadonun karşı koyulmaz ışıltısı diyelim" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İSE ŞU YORUMLARI YAPTI:

- Ve avokado da şok...

- Avokado filtresi çıktı galiba haberim yok

- Muhteşem güzellik

- Filtrenin dayanılmaz cazibesi bence

- Eski Ebru Şallı nerde? Özledik çok.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:32
Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

Teknolojinin çağının vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medyada her gün binlerce paylaşım yapılıyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için Photoshop'a başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte Photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler...

Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

ALEYNA TİLKİ

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Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

ALEYNA TİLKİ

Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

BUSE TERİM

Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

IVANA SERT

Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

IVANA SERT

Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

HANDE ATAİZİ

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