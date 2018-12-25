Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

Sunucu ve spor eğitmeni Ebru Şallı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Ebru Şallı, takipçilerine sık sık nasıl beslenme sırrından notlar paylaşıyor. Şallı, avokadonun mucizevi etkilerinden yıllardır bahsediyor ve güzelliğinin ve formunun sırrını avokadoya bağlıyor. Güzel sunucu bu sefer filtre mağduru oldu. Sosyal medyada fotoğraf paylaşan Ebru Şallı, filtreyi biraz abartınca takipçilerinin gazabına uğradı. Ebru Şallı bu fotoğrafını, "Avokadonun karşı koyulmaz ışıltısı diyelim" notuyla paylaştı.
TAKİPÇİLERİ İSE ŞU YORUMLARI YAPTI:
- Ve avokado da şok...
- Avokado filtresi çıktı galiba haberim yok
- Muhteşem güzellik
- Filtrenin dayanılmaz cazibesi bence
- Eski Ebru Şallı nerde? Özledik çok.