Ebru Şallı bu sefer çok abarttı! Takipçilerinin diline düştü…

Teknolojinin çağının vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medyada her gün binlerce paylaşım yapılıyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için Photoshop'a başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte Photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler...