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Değişmeyen birinci! yine zirvede

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.Bir Zamanlar Çukurova yine nefes kesen bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. İşte değişmeyen birinci Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecan dolu bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:52
Değişmeyen birinci! Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede

HÜNKAR, KOCASININ KATİLİ FEKELİ'YLE TOKALAŞTI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ''nın son bölümünde eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının reyting sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen son bölümüyle, yine izleyenleri ekran başına kilitledi.

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Değişmeyen birinci! Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede
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