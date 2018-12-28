Değişmeyen birinci! Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede

HÜNKAR, KOCASININ KATİLİ FEKELİ'YLE TOKALAŞTI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde eski aşıklar bir araya geldi! Hem Yılmaz ve Züleyha, hem de Hünkar ve Fekeli, karşı karşıya geldi, aynı havayı soludu! Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının reyting sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen son bölümüyle, yine izleyenleri ekran başına kilitledi.