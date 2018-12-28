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Bir Zamanlar Çukurova 16. Bölüm tamamı tek parça hemen izle

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 16. Bölüm'de Züleyha İstanbul'a kaçabilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 16. Bölüm'de Demir Yaman ve Yılmaz arasındaki başkanlık savaşını kim kazanacak? Bir Zamanlar Çukurova 16. Bölüm tamamı tek parça reklamsız olarak bu adreste...

Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.

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Bir Zamanlar Çukurova 16. Bölüm tamamı tek parça hemen izle
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