Esra Erol geleneği bozmadı!

2018'in son günlerinde ünlü isimler yeni yıl dileklerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok isim, dışarıda eğlenme yerine evinde ailesiyle olmayı tercih ederken, çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak, takipçilerinin de yeni yılını kutladı. Esra Erol da her yıl olduğu gibi Eyüp Sultan Camii'ne gitti. Sunucu, annesi Necla ve kardeşi Eda'yla yeni yılın ilk saniyelerinde, dua etti. Cami önünden selfie yaptığı kareyi paylaşan Erol, ''Yeni yıl geleneği. Mutlu yıllar'' notunu düştü.

ESRA EROL'UN PAYLAŞIMI: