Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

Yaşar Abravaya'nın diziye girişi Kenan Işık'ın sayesinde olmuştu. Yaşar Abravaya, verdiği bir demeçte, ''Dizi yayınlandığında 10 yaşındaydım ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncuydum. Kenan Işık da genel sanat yönetmeniydi. Onun sayesinde Dadı'nın kadrosuna katıldım'' demişti. Ataşehir Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine ağırlık veren Yaşar Abravaya, Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuk işlerini bırakan Yaşar Abravaya, şimdi IBM'e bağlı Türk Telekom AR-GE merkezinde sistem sorumlusu olarak çalışıyor. Yaşar Abravaya, Kenan Işık'ı ziyaret ettin mi sorusuna böyle yanıt verdi: Kenan Işık'ın eşiyle çok muhabbetim yok, o yüzden ziyaretine gitmedim. İyileştiğinde mutlaka orada olacağım…