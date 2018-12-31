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  • Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'nın diziye girişi Kenan Işık'ın sayesinde olmuştu. Yaşar Abravaya, verdiği bir demeçte, ''Dizi yayınlandığında 10 yaşındaydım ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncuydum. Kenan Işık da genel sanat yönetmeniydi. Onun sayesinde Dadı'nın kadrosuna katıldım'' demişti. Ataşehir Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine ağırlık veren Yaşar Abravaya, Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuk işlerini bırakan Yaşar Abravaya, şimdi IBM'e bağlı Türk Telekom AR-GE merkezinde sistem sorumlusu olarak çalışıyor. Yaşar Abravaya, Kenan Işık'ı ziyaret ettin mi sorusuna böyle yanıt verdi: Kenan Işık'ın eşiyle çok muhabbetim yok, o yüzden ziyaretine gitmedim. İyileştiğinde mutlaka orada olacağım…

Giriş Tarihi: 31.12.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 11:21
Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

Ekranda gördüğümüz çocuk yıldızların hızla büyüdüğüne şahit oluyoruz. İşte bir dönem ekranları renklendiren çocuk yıldızlarımızın son halleri...

Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

BİRSU DEMİR

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Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

BİRSU DEMİR

Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

BİRSU DEMİR

Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

BİRSU DEMİR

Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

ZEYNEP ÖZKAYA

Yaşar Abravaya bakın şimdi ne iş yapıyor! Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

ZEYNEP ÖZKAYA

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