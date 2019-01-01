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Şarkıcı ve 'nin çocukluk hayalleri gerçek oldu

İlk teklisi 'Ne Diyorsan'ı geçen hafta çıkaran önceki akşam çocukluk arkadaşı 'le sahne aldı

Giriş Tarihi: 1.1.2019 12:14
Şarkıcı Edis ve Aybüke Albere'nin çocukluk hayalleri gerçek oldu

Üç bin kişinin katıldığı konser öncesi iki ünlü sanatçı objektiflere poz verdi. Türkiye'nin en büyük starı olarak tanımladığı Edis'in yıllardır vokalistliğini üstelendiğini söyleyen Aybüke Albere, "Çocukluk hayalimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok güzel görüp, harika şarkılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

SÜRPRİZLERE DEVAM

Edis ise "2018 yılı benim için başarılarla geçti. 2019 yılında da sürpriz işlere imza atmaya devam edeceğiz. Aybüke çok değerli bir sanatçı. Onunla yıllardır birlikte olup, şarkılar söylemek çok güzel" şeklinde konuştu. (Milliyet)

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Şarkıcı Edis ve Aybüke Albere'nin çocukluk hayalleri gerçek oldu
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