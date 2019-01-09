Koray Avcı: Türkan Şoray kızdı Cüneyt Arkın traşı oldum...

2019 yılına sıra dışı bir değişimle karşılayan Avcı, geçtiğimiz akşam katıldığı Engelsiz Yaşam Vakfı Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde yeni imajıyla basın mensuplarının karşısına geçti. Koray Avcı ''42 derece ateşle yanıyorum, üç tane serum yedim. Büyük olasılıkla da buradan çıkınca hastaneye gideceğim'' dedi. Avcı, ''Tüm bunlar bu gece buraya gelip engelli kardeşlerimize destek olmamamıza ENGEL değil. Vaziyetimiz vazifemizin önüne geçemez. Her insan bir engelli adayıdır. Bunu asla unutmamak gerek'' dedi.

Yeni imajı ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara da tüm açık yüreklilikle yanıt veren Koray Avcı, ''Geçen hafta bir ödül töreninde Türkan Şoray pozu vermiştim. Türkan Hanım aradı, ''Bu ülkeye iki Türkan fazla'' dedi. Bende haklısınız dedim. Kuaförüme gittim ve hemen Cüneyt Arkın traşı oldum.'' sözleri ile şaşkınlık yaran başarılı sanatçı, ''Şaka tabi ki bu arkadaşlar. Biraz tazelenmek istedim hepsi bu. Çokta kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazen değişiklik iyi gelir insana.'' diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

Röportajın ardından töreninin yapılacağı alana geçen Koray Avcı, 2019 yılının ilk ödülünü Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan aldı. 2020 yılına kadar çok yoğun bir konser programının olduğunu dile getiren Avcı, programı el verdikçe sosyal yardım projelerinde de aktif olarak görev alacağının altını çizdi.