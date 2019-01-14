‘Alice’ten sanal dünya eleştirisi

BUGÜN NELER OLDU

Lewıs Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen 'Alice Harikalar Diyarında', çağdaş bir müzikal uyarlama olarak Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak. Serdar Biliş'in yönettiği, 'Alice' adıyla sahnelenecek olan müzikalde 'Alice'i Serenay Sarıkaya, 'Tavşan'ı Enis Arıkan, duygusal 'Şapkacı'yı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak. Müzikal, günümüzün sanal dünyasında savrulan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Gösteride 'Alice'i bu dünyaya çeken 'Tavşan'; çılgın halleriyle oyunun enerjisini yüksek tutacak. 'Şapkacı' ise, Alice'le karşılaşınca yalnızlığından kurtulup tekrar hayata dönmek isteyecek.