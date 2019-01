BUGÜN NELER OLDU

Westworld, Lost In Space ve The First gibi fenomen dizilerde imzası olan Türk grafiker Ömer Gürkan, başarılarıyla adından söz ettiriyor. HBO, Netflix, Tnt, Hulu ve DC gibi dünyaca ünlü yapım şirketlerinin projelerinde görev alan Gürkan'ın çalıştığı ShadeVfx şirketi; Westworld dizisinin ilk sezonuyla da 2017'de 69. Emmy ödüllerinde En İyi Görsel Efekt dalında ödül aldı. ABD'de adından söz ettiren Gürkan; görsel efekt ve bilgisayar grafiklerinin, film ve dizilere önemli katkısı olduğunu söylüyor.