‘Çiçero’ İzmirliler’le tanıştı

BUGÜN NELER OLDU

YüzyılınCasusu olarak anılan İlyas Bazna'nın hayatından esinlenerek sinemaya aktarılan 'Çiçero' filmi için geçtiğimiz günlerde İzmir'deki Ege Perla Cinens Sinemaları'nda özel bir gösterim yapıldı. Filmin yönetmeni Serdar Akar ve oyuncuları Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu ve Ezel Özgün, söyleşi ve film gösteriminde İzmirli izleyicilerle buluştu. İzleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.. Erdal Beşikçioğlu'nun başrol oynadığı yapım; 2. Dünya Savaşı sırasında kod adı Çiçero olan İlyas Bazna'nın, İngiltere'nin bilgilerini Almanya'ya sızdırmasıyla gelişen olayları beyaz perdeye aktarıyor.