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İki cadıdan iki güzel şarkı

Giriş Tarihi: 28.1.2019
İki cadıdan iki güzel şarkı
Şarkıcı Ceylan Ertem, yeni albümünü Bostancı Gösteri Merkezi'de tanıttı. Gecenin ilk yarısında Ertem'in sahnesine Cem Adrian konuk oldu. İkili 'Bu Su Hiç Durmaz'ı birlikte söyledi. İkincisi yarıda Ertem, Cihan Mürtezaoğlu ile arabesk parçalar yorumladı. Genç şarkıcı, "Babam kamyon şoförüydü. 'Uykusuz gecelerin sabahını bana sor' dediği için 'Bana Sor'u çok severdi" diyerek Mürtezaoğlu ile 'Bana Sor'u seslendirdi. Ertem, son olarak sahneye Sıla Gençoğlu'nu davet etti. Sıla'nın "Cadılar buluştu, sizlere güzel şarkılar hazırladık" dedikten sonra ikili 'Esmer' ve 'Bugünüm Sensiz Geçti'yi seslendirdi.
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İki cadıdan iki güzel şarkı
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