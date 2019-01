BUGÜN NELER OLDU

Ünlümanken Tülin Şahin, 13 Şubat'ta Azeri ünlü modacı Rufat İsmayil'in New York Fashion Week'te Springs Studio'da gerçekleştireceği The Butterfly Effect defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak. Şahin, geçtiğimiz günlerde defilenin ön tanıtımı için Erman İştahlı'nın objektifine poz verdi.Daha önce uluslararası basında defalarca kez 'Cindy Crawford'un ikizi' diye adından söz ettiren Şahin'in New York Fashion Week'te podyuma çıkacağı haberi, dünya basınında 'Türk Cindy New York'a geliyor' başlıklarıyla verildi.