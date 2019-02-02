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ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Başkan Adayı , 20. ölüm yıldönümünde usta müzisyen 'nun mezarını ziyaret etti

Giriş Tarihi: 2.2.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 16:45
Barış Manço ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer, Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden olan Barış Manço'yu ölümünün 20'nci yılında mezarı başında andı.

Barış Manço'nun bu ülke için önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Aydın, Manço için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Başkan Aydın'ın Barış Manço hakkında yaptığı konuşma esnasında mezarı başında duygusal anlar yaşandı.

Beraberindeki partililerle Manço'nun geçmişte yaptığı televizyon programlarıyla ilgili konuşan Aydın daha sonra, Barış Manço'ya Allah'tan rahmet dileyerek ayrıldı.

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

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Barış Manço ölümünün 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı
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