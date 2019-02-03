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mezarı başında anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı , vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı. Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 16:33
Barış Manço mezarı başında anıldı

"Barışa gidiyoruz" adlı etkinlikle Barış Manço Vapuru ile Kanlıca iskelesine hareket eden sanatçının ailesi ve hayranları, yolculuk boyunca Manço'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Vapur yolculuğunun ardından sanatçının Kanlıca'daki mezarı başında, eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço'nun ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.

BARIŞ MANÇO VAPURU...

Sanatçının kabrine karanfil bırakan ailesi ve sevenleri, burada Manço'ya olan sevgilerini dile getirdi. Anma törenine katılan çok sayıda vatandaşa lokma dağıtıldı. Etkinliğine katılan vatandaşlar, daha sonra Barış Manço Vapuruyla hareket etti.

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

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Barış Manço mezarı başında anıldı
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