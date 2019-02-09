Alenen tehdide 100 bin liralık tazminat davası

BUGÜN NELER OLDU

ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol alan İrem Helvacıoğlu; Söylemezsem Olmaz programında kendisine hakaret eden Ece Erken ve Bircan Bali'ye dava açtı. Erken ile Bali, Helvacıoğlu'nun bir etkinlikte çekilmiş görüntülerine canlı yayında yer verip 'Yeni yetme', 'Ne oldum delisi' gibi ifadeler kullandı.Helvacıoğlu'nundizi setinde herkese kötü davrandığını iddia eden ikili, oyuncunun yolladığı tekzibi de yayınlamadı. İkili, "Bittin kızım sen!", "Biz en kralını bile doğradık" sözleriyle oyuncuyu tehdit etti. Helvacıoğlu, 'sistematik yıpratma' politikası nedeniyle ikiliye 20 bin lira maddi, 80 bin lira manevi tazminat davası açtı.İrem Helvacıoğlu, 29'uncu yaşını Sen Anlat Karadeniz dizisinin setinde kutladı. Dizide oğlunu canlandıran minik Demir'in hazırladığı pastayı görünce çok şaşıran Helvacıoğlu, sürpriz için tüm set ekibine teşekkür etti.