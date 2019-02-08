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yıllar sonra ortaya çıktı! ’u görenler…

'u görenler…

yıllar sonra ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 08.02.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 16:01
Beşir yıllar sonra ortaya çıktı! Baran Akbulut’u görenler…

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Beşir yıllar sonra ortaya çıktı! Baran Akbulut’u görenler…

FAHRİYE EVCEN

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Beşir yıllar sonra ortaya çıktı! Baran Akbulut’u görenler…

FAHRİYE EVCEN

Beşir yıllar sonra ortaya çıktı! Baran Akbulut’u görenler…

FAHRİYE EVCEN

Beşir yıllar sonra ortaya çıktı! Baran Akbulut’u görenler…

FAHRİYE EVCEN

Beşir yıllar sonra ortaya çıktı! Baran Akbulut’u görenler…

EMINA JAHOVIC

Beşir yıllar sonra ortaya çıktı! Baran Akbulut’u görenler…

EMINA JAHOVIC

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