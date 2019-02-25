Son dakika: Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık boşanıyor

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla bir açıklama yaptı. Emre Aşık'ın avukatı Alp yaptığı yazılı açıklamada müvekkili adına bugün Yağmur Aşık'a boşanma davası açtıklarını duyurdu.

DAVAYI AÇTIK

Avukat Funda Sadıkahmet Alp yaptığı açıklamada "Müvekkilim Emre Aşık adına 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Yağmur Aşık'a Medeni Kanun'da yer alan hükümler çerçevesinde boşanma davası açmış bulunmaktayız. Bir süredir görsel ve yazılı basında, sosyal medeyada 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece yaşanan onur kırıcı olay sebebiyle sessiz kalmış ve gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra davamızı açmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

"FETÖ'CÜ İFTİRASI ATILMASI İLE BAŞLATILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA DA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müvekkilim Emre Aşık uzun yıllar Türk futboluna layıkıyla hizmet etmiş ve her daim saygınlığını, efendiliğini kormuş biridir. Zaman zaman davalı tarafından uğradığı haksızlıklar ve iftiralar karşısında derin üzüntü yaşamış ve çocuklar için susmayı tercih etmiştir. Ayrıca davalı tarafından kendisine FETÖ'cü iftirası atılması ile başlatılan soruşturma sonucunda da takipsizlik kararı verilmiştir. Siz değerli basın mensuplarından ricamız özellikle çocukların daha fazla etkilenmemesi yıpratılmaması ve hukuki sürecin daha sağlıklı yürümesi adına bu konu ile alakalı haber yapılmamasıdır. Dava sürecinde gerekli görülür ise açıklamalar tarafımızca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."