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'ün asıl mesleği şoke etti!

Giriş Tarihi: 25.02.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 16:15
Tuba Büyüküstün'ün asıl mesleği şoke etti!

'ün asıl mesleği şoke etti! İşte ünlü isimlerin tanınmadan önce yaptığı meslekler...

Tuba Büyüküstün'ün asıl mesleği şoke etti!

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

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Tuba Büyüküstün'ün asıl mesleği şoke etti!

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Tuba Büyüküstün'ün asıl mesleği şoke etti!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

Tuba Büyüküstün'ün asıl mesleği şoke etti!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Tuba Büyüküstün'ün asıl mesleği şoke etti!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı

Tuba Büyüküstün'ün asıl mesleği şoke etti!

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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