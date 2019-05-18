Aleyna Tilki yerine Betül Demir

'Rüyalarda Buluşuruz', 'Fırtınalar' gibi sevilen şarkıları olan ve birçok sanatçıya beste veren Aşkın Tuna'nın tribüte albümü yolda. İlk olarak Seden Gürel'in yıllar önce seslendirdiği 'Devlerin Aşkı Büyük Olur' adlı şarkı, Betül Demir'in seslendirmesi ile canlandı.

Bu şarkı, son yıllarda haberlerimle tüm Türkiye'nin tanıdığı Aleyna Tilki'ye gitmiş. Ancak Tilki, yazın çok yoğun olduğundan ve bir yurt dışı projesinden dolayı şarkıyı okumayı reddetmiş.

İyi ki de böyle olmuş. 18 yaşında bir genç kızın 'Devlerin Aşkı Büyük Olur' şarkısını okuması bence biraz zor. 'Ne aşk yaşamış olabilir ki!' diyorum kendi kendime. Hem de Betül, güçlü sesi ve gırtlağıyla bu şarkının hakkını vererek okumuş ve bir günde bir milyon dinlenerek şarkıyı ne kadar doğru bir adresin seslendirdiğini göstermiş oldu.







SANAT İÇİN Mİ PARA İÇİN Mİ?

'Derdim Olsun' şarkısını seslendirerek, Youtube üzerinden 199 milyon dinlenmeye ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz günlerde "Bu şarkıdan bir kuruş para kazanmadım. Bağlı olduğum şirket, parayı bana vermemeyi tercih etti. Para kazansaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım" diye konuştu. Ben açıklamayı okuyunca utandım, çok talihsiz bir açıklama. Çünkü Reynmen; belli ki bu işi sanat için değil, para için yapıyor. Gazeteciler bu soruyu sorsa bile "LÖSEV'e bağışlayacaktım" şovunu bırakarak şöyle cevap vermeliydi: "Ben bu şarkıyı çok sevdim, Türkiye beni tanıdı."

Ancak Reynmen, "Tek kuruş kazanmadım" demiş. Ayıp gerçekten, gerçek sanatçı paradan bahsetmez. Elbette emeğin karşılığı verilir. Madem tek kuruş kazanmadın Reynmen; tek şarkınla çıktığın konserlerinden de mi tek kuruş kazanmadın?



EZRA, GELECEK VÂDEDİYOR

Müzik sektörü yeni bir ismi daha kazandı. Sesi, tarzı, şarkısıyla kalıcı olan isimler çok nadir olsa da, gelecek vâdeden isimlerden Ezra'yı yazmak istedim. Ezra, pop dünyasının en üretken ve başarılı ismi olan Gülşen'in öz yeğeni. Ses tınısı, fiziği ile teyzesine çok benzeyen Ezra, single çalışması 'Avaz Avaz' ile müzik dünyasına merhaba dedi. Sözü, müziği ve aranjesi Can Tosun imzalı 'Avaz Avaz' şarkısını seslendiren Ezra'nın yolu açık olsun.



TATLISES'İN SON VELİAHDI

Bugüne kadar pek çok isme el vermiş İbrahim Tatlıses'in son veliahdı Adnan Orhan... İlk albümü 'Senin Adın Aşk'ı müzikseverlerin beğenisine sunan arabesk müziğin yeni ismi Adnan Orhan, albümünün ilk klibini Yıldız Tilbe'nin 'Emi'sine çekti. Ses yarışmasından çıkan Orhan'a, Tatlıses'ten tam not geldi. İbrahim Tatlıses, muhteşem bir ses olan Adnan Orhan'a "Gelecek yıllarda daha da iyi yerlere gelecek sestir" diyerek, Alişan'dan sonraki veliahdını açıklamış oldu.

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