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Meryem Uzerli'nin kardeşi de ünlüymüş! İşte Meryem Uzerli'nin kardeşi...

Meryem Uzerli'nin kardeşi de ünlüymüş! İşte Meryem Uzerli'nin kardeşi...

Meryem Uzerli'nin kardeşi bakın kim çıktı... Son zamanlarda giyim tarzıyla adından sıkça söz ettiren Meryem Uzerli'nin kardeşi de aslında ünlü bir isim... Meryem Uzerli'nin ablası Canan Uzerli tıpkı Meryem Uzerli gibi sanatla iç içe... Ses sanatçısı olan ve albümleri bulunan Canan Uzerli ile oyuncu Meryem Uzerli'nin benzerliği ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Meryem Uzerli ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...