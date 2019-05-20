Haberler > Günaydın Haberleri > Seçkin Piriler: Benim tenim çok hassas

: Benim tenim çok hassas

Şiddet gördüğü gerekçesiyle eski eşi ile mahkemeye başvurarak hakkında koruma kararı alan , önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Piriler, uzaklaştırma kararı aldırdığını onaylayıp bacaklarındaki morluklar için, "Benim tenim çok hassas, beyaz tenliyim ve sık sık morarmalar oluyor" açıklamasında bulundu

Giriş Tarihi: 21.5.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 07:31
Seçkin Piriler: Benim tenim çok hassas

Şiddet gördüğü gerekçesiyle eski eşi Kaan Tangöze ile mahkemeye başvurarak hakkında koruma kararı alan Seçkin Piriler, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte önce sinemaya girip sonra oyun parkında oynayan Piriler, dava süreci hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

Piriler, uzaklaştırma kararı aldırdığını onaylayıp bacaklarındaki morluklar için, "Benim tenim çok hassas, beyaz tenliyim ve sık sık morarmalar oluyor" açıklamasında bulundu.Kaynak: Habertürk

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçkin Piriler: Benim tenim çok hassas
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN