Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karakterini canlandıran Ebru Ünlü'nün gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Çukurova'da yine silahlar patladı! Üstelik tam sulh ilan edip silahını bırakmışken, Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi! Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirir. Yılmaz yaralı olmasına rağmen Ercüment'i durdurabilecek mi? Patlayan silah, jandarmayı tekrar Demir'in peşine mi düşürecek? Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi? yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak? Dizide hizmetçi Seher karakterini oynayan Ebru Ünlü'nün fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. İşte Seher'in gerçek hali…