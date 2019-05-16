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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

’nın ’i gerçek haliyle şaşırttı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'da karakterini canlandıran Ebru Ünlü'nün gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Çukurova'da yine silahlar patladı! Üstelik tam sulh ilan edip silahını bırakmışken, Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi! Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirir. Yılmaz yaralı olmasına rağmen Ercüment'i durdurabilecek mi? Patlayan silah, jandarmayı tekrar Demir'in peşine mi düşürecek? Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi? yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak? Dizide hizmetçi Seher karakterini oynayan Ebru Ünlü'nün fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. İşte Seher'in gerçek hali…

Giriş Tarihi: 16.05.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 10:58
Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

MANSUR ARK

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

MANSUR ARK

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

MANSUR ARK

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

MANSUR ARK

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

GÖKSEL

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i gerçek haliyle şaşırttı!

GÖKSEL

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