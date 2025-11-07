Yeni bilgilerle Güllü’nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor! Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor!

GÜLLÜ'NÜN KIZI, EVLİ VE ÇOCUKLU ADAMLA SEVGİLİ

Tuğyan'ın şimdiki sevgilisinin ise Kervan isimli şahıs olduğunu söyleyen Dülder, "Kervan evli ve çocukludur, Gül abla Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, Tuğyan'la bu nedenle hep kavga ederlerdi, medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi, hatırladığım kadarıyla Haziran ayıydı, Tuğyan yine annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana mesajlarda 'Ölsün, Gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' şeklinde içerikler vardı, ancak yaklaşık 4 gün önce Tuğyan benden bu mesajları sildi, Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu basın aracılığıyla öğrenmiş, 4 gün önce beni aradı, 'kanlı tişörtüm sende mi' diye sordu, tişörtü almak için buluştuk, bu tişört Gül ablanın öldüğü gün Tuğyan'ın üzerinde olan tişörttür, ben o gün Tuğyan'ın yanına gitmiştim, Tuğyan tişörtü sevgilisi Kervan'ın evinde çıkartmış, bende tuğyan daha fazla kötü olmasın diye tişörtü çantama koydum, Tuğyan'a da kendisini hazır hissettiğinde tişörtü alabileceğini söyledim, çünkü tişörttü annesinin kanı vardı, Tuğyan için bir anıydı, o gün Tuğyan tişörtü aldıktan sonra bende kalmak istedi, yanında Sultan isimli arkadaşı da vardı, evdeyken bana hattının kapalı olduğunu telefonumu kullanmak istediğini söyledi, telefonumu aldı ve neden benimle mesajların duruyor diyerek mesajları sildi, telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim, mesajları sildikten sonra kendi telefonuyla konuşmaya devam etti, ben öyle anladım" dedi.





