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- çiftine saldırgan şoku!

Ünlü oyuncu ’un eşi ’un Harbiye’de işlettiği kafeyi basarak tehditler savuran Sinan A. polis tarafından gözaltına alındı. Tatlıtuğ çiftinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çiftine saldırgan şoku!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Harbiye'de işlettiği lüks kafesinde tehdit edildi.
İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda sabah saatlerinde kafeye gelen biri, sinirli bir şekilde mekanın önünde bağırmaya başladı. Kafenin kapısını yumruklayarak içeri girmeye çalışan saldırgandan korunmak için kendilerini içeriyi kilitleyen kafe çalışanları polise haber verdi.

KAPIYI YUMRUKLADI
Saldırgan, "Başak buraya gelecek, o gelene kadar bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim" hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu kişinin, 28 yaşındaki Sinan A. olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan genç; kapıyı yumruklamadığını, Başak Tatlıtuğ'un sevgilisiyle arkadaş olduklarını ve kafeye kendisini terk eden sevgilisinin arkadaşıyla konuşmak için kafeye gittiğini anlattı.
Daha sonra durumdan haberdar olan Başak Tatlıtuğ ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu kişiden şikayetçi oldu. Çiftin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Tatlıtuğ çiftine saldırgan şoku!
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