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Ünlü türkücü : Karım emreder ben de yaparım

Ünlü türkücü , Suna Akyıldız'a konuştu. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 14:58
Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

Yeni Şarkınız 'Sevda İçerde' hayırlı olsun…

Çok teşekkür ederim. Söz ve müziği Murat Sağır'a ait. İçimize sinen bir şarkı oldu.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

Klibi de kral dairesinde çektiniz…

Klip çekimi 18 saat sürdü. Yeni Adriana Lima diye anılan manken arkadaşımız Killia Marynska klipte bize eşlik etti.

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Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

Sizce neden artık herkes albüm yerine single yapıyor?

Artık varsa yoksa dijital. Biz de bu yüzden single yaptık. Şu anda 115 milyon tıklanan 'Haber Gelmiyor Yardan' isimli parçamın CD ve kaset satışları bu kadar olsaydı çalışmama gerek kalmazdı.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

GÜLMEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Çok eğlenceli birisiniz. Kendinizi nasıl pozitif tutuyorsunuz?

Gülmeye çok ihtiyacımız var. Zorlu toprakların insanlarıyız. İnsanımız hep ezile ezile, dert çeke çeke bugünlere geldi. İnsanların morale ihtiyacı var. Tek derdim insanların keyif alması ve gülümsemesi.

Kime "Bülent Serttaş" desek yüzünde bir gülümseme oluyor.

Beni yolda görenler gülümsemeye başlıyor. Yolda normal yürüyen bir adam komik olmaz ama insanlar beni o kadar benimsemiş ki ailesinden birini görmüş gibi gülüyor… Sokaktaki insanlar beni gerçekten seviyor.

DOĞU'DA KONSER VERMEK İSTEMEYEN SANATÇILAR VAR

Genelde ünlüler kamera önünde farklı dışarıda farklıdır. Görüyorum ki siz her yerde aynısınız.

Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. İnsanlar çekinerek yanıma geliyor ama konuşunca televizyonda gördükleri gibi olduğumu anlıyorlar. Mesela Doğu'daki konserlerimde yanıma geliyorlar, dokunuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Onlara yakın olduğuma inanamıyorlar. Çünkü oraya hiç gitmeyen, Doğu'da konser vermek istemeyen sanatçılar var.

Sizce o sanatçılar Doğu'ya gitmekten korkuyor mu?

Doğu dedikleri benim bayrağımın dalgalandığı yer. Ben gece 01.00'de sırf oradaki askerlerimize moral olsun diye sıfır noktasına gittim. İnsanlar o samimiyeti, sıcaklığı görüyor. Beni ailelerinin içine koyuyorlar. Geçenlerde bir başörtülü kadın yanıma geldi ve sarıldı. Yanında eşi de vardı ama sesini çıkarmadı. Başka biri olsaydı izin vermezdi.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

UZUN HAVA SÖYLERKEN BİLE BİR GÜLME GELİYOR

Sizin için sosyal medyada "3 saniyeden fazla gülmeden durabildiğine inanmadığım türkücü" demişler.

Doğru söylemişler. Çünkü türkü söylerken bile o samimiyeti ve türküyü yaşıyorum. Uzun hava söylerken bile bir gülme geliyor. Bu benim yapımla alakalı. Çünkü işimi severek yapıyorum. İnsanlara hep gülümseyerek şarkı söylüyorum.

Hayatı bu kadar seviyorsunuz yani…

Hayatı çok seviyorum. İyi yaşamaya çalışıyorum. Onun için hep neşeli, hep eğlenceliyim.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

Hiç modunuzun düştüğü olmuyor mu?

Oluyor ama bunu kesinlikle karşımdaki insanlara hissettirmiyorum. İnsanlar beni o kadar güleç görmüş ki ekranda kaşım hafif çatık olsa "Sizde bir şeyler var" diye mesaj atıyorlar. Canım sıkkınsa hemen anlıyorlar.

Hayatımıza türkücü olarak girdiniz ama sanki sonra tarzınız değişti...

Dijital çağındayız ve her şey değişiyor. Yenilik yapmak, yenilikleri takip etmek lazım.

Türkücüler genelde ağırbaşlı tiplerdir. Siz bu tabuyu yıktınız.

Gerçekten öyle oldu. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Onun için de benim sahnem herkesten farklıdır.

Fantezi/Pop'a geçiş yaptığınız için eleştiriler aldınız mı?

"Hiç sana yakışıyor mu?" diyen çok oldu. 'Bodrum' şarkısını yaptığımda dinlemeyen insanlardan bile inanılmaz yorumlar aldım. Türkan Sabancı aradı ve "Bodrum ancak bu kadar güzel anlatılırdı" dedi. Benim için önemli olan herkese ulaşmak.

Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

BİR ELAZIĞLI İLE KONUŞMAK ÖMRÜ UZATIR

Siz gerçekten insanın ömrünü uzatırsınız...

Çünkü hayata güzel bakıyorum. Ben Elazığlıyım ve iddia ediyorum bir Elazığlı ile günde beş dakika konuşmak ömrü uzatır.

Evde kimin sözü geçer?

Bizim evde haklı olan herkesin sözü geçer. Kesinlikle bir ayrım yoktur. Herkes birbirine danışır.

Sanki biraz ipler yengede duruyor. "Haklısın karıcım" modunda gibisiniz.

Eşim emreder, ben yaparım. Kadınlarla inatlaşma olmaz. Elbet vardır bildikleri. Evin patronu karımdır.

Kadın ve erkek eşitliğine inanıyor musunuz?

Bunu düşünmek bile bir hatadır. Kadın ve erkek eşittir. Ne erkeksiz ne de kadınsız hayat düşünülemez. Bu yüzden her şey eşit. Ne kadın erkekten ne de erkek kadından üstün .

Eşinizin giydiği mini eteğe veya dekolteye karışır mısınız?

Bir kere 'ın eşi neyi giyip neyi giymeyeceğini çok iyi bilir. Bu yüzden benim karışmama dahi fırsat olmaz. Eşim kendini bilen bir kadındır. Kendini bilen bir kadına ne yapacağını söyleyemezsiniz.

Bazı kadınlar maço erkeklerden hoşlanır. Sizin maçoluğununuz nerede başlar nerede biter?

Ben buna inanmıyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı. İnsanlar birbirini sevdikten sonra maçoymuş, değilmiş bunun önemi olmaz.

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