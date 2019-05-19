Ünlü türkücü Bülent Serttaş: Karım emreder ben de yaparım

GÜLMEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Çok eğlenceli birisiniz. Kendinizi nasıl pozitif tutuyorsunuz?

Gülmeye çok ihtiyacımız var. Zorlu toprakların insanlarıyız. İnsanımız hep ezile ezile, dert çeke çeke bugünlere geldi. İnsanların morale ihtiyacı var. Tek derdim insanların keyif alması ve gülümsemesi.

Kime "Bülent Serttaş" desek yüzünde bir gülümseme oluyor.

Beni yolda görenler gülümsemeye başlıyor. Yolda normal yürüyen bir adam komik olmaz ama insanlar beni o kadar benimsemiş ki ailesinden birini görmüş gibi gülüyor… Sokaktaki insanlar beni gerçekten seviyor.

DOĞU'DA KONSER VERMEK İSTEMEYEN SANATÇILAR VAR

Genelde ünlüler kamera önünde farklı dışarıda farklıdır. Görüyorum ki siz her yerde aynısınız.

Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. İnsanlar çekinerek yanıma geliyor ama konuşunca televizyonda gördükleri gibi olduğumu anlıyorlar. Mesela Doğu'daki konserlerimde yanıma geliyorlar, dokunuyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Onlara yakın olduğuma inanamıyorlar. Çünkü oraya hiç gitmeyen, Doğu'da konser vermek istemeyen sanatçılar var.

Sizce o sanatçılar Doğu'ya gitmekten korkuyor mu?

Doğu dedikleri benim bayrağımın dalgalandığı yer. Ben gece 01.00'de sırf oradaki askerlerimize moral olsun diye sıfır noktasına gittim. İnsanlar o samimiyeti, sıcaklığı görüyor. Beni ailelerinin içine koyuyorlar. Geçenlerde bir başörtülü kadın yanıma geldi ve sarıldı. Yanında eşi de vardı ama sesini çıkarmadı. Başka biri olsaydı izin vermezdi.