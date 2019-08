Aslı Samat: Şimdi ‘Hercai’deki kız’ diyorlar

Atv'de yayınlanan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Melike' karakteriyle dikkat çeken Aslı Samat, son olarak Mustafa Kotan'ın yönettiği 'Konuşan Hayvanlar' filminde rol aldı. Dün gösterime giren film vesilesiyle bir araya geldiğimiz Samat ile 7 yaşında henüz çocuk oyuncuyken başladığı kariyerini, verdiği kiloları ve 'Hercai' dizisini konuştuk...



Rol aldığınız 'Konuşan Hayvanlar' filmi dün gösterime girdi. Ben izledim, çocukların çok seveceği bir film olmuş... Sizce nasıl oldu?

Ben hiçbir şey bilmeden sete gittim. Hülya Duyar, Ayça Erturan ve Ferit Aktuğ ile sahnelerim çoktu. Dünyanın en komik ekibi. Çok hızlı çektik. 10 günde çekildi sahnelerim ama iki ay orada kalmış gibiydim. Çok eğlenceliydi.



Hayvanlarla sahneniz yok...

Evet, hayvanlarla sahnem yok ama setim olmadığı bir gün bütün hayvanat bahçesini gezdim. Lemurlara bayıldım. Zaten ben hayvanları çok severim.







KÖPEKLERİM HAYATIM OLDU



Sizin de iki köpeğiniz var yanlış bilmiyorsam.

Evet. Sid ve Şeftali adlı iki köpeğim var. Birini sokaktan sahiplendim. İlk köpeğim bu durumdan çok hoşlanmadı, altı ay bayağı uğraştırdı. Biri 30 kilo, diğeri 45 kilo. Hayatımı köpeklerime göre adapte ettim.



Nasıl?

Biriyle buluşma saatimi, randevu saatimi köpeklerin dışarı çıkma saatine göre ayarlıyorum. Evdeki mobilyaları ona göre seçtik. Sette olursam köpek gezdiricisine bırakıyorum.



Hayvanlarla konuşabilseydin ne derdiniz?

Konuşamadığımı nereden biliyorsun? Konuşabiliyorum, anlıyorlar beni. Ama onların konuşmasını isterdim. Bazen bazı insanlara yanaşmıyorlar, 'Neden?' diye sormak isterdim. Mesela biriyle birlikte olacaksam uzun bir tanışma süreci geçiriyorum ve o süreçte mutlaka Şeftali'yle bir araya getiriyorum. Şeftali'nin tavrı çok önemli.



Beraber olacağınız kişiyi köpeğinin tavrına göre mi belirliyorsunuz?

Aynen öyle. Şeftali geri adım atarsa mutlaka ondan bir şey çıkıyor. Köpeğim sevmezse ben de görüşmüyorum bir daha. Bir şekilde bahane uydurup ayrılıyorum. 'Zaten köpeğim de seni sevmedi' demişliğim var.



Dolayısıyla sizinle birlikte olmak isteyenlerin de köpeklerinizi sevmesi gerekiyor.

Evet, severse iyi olur. Hayvan sevgisi önemli. Şöyle bir tespitim var; her köpek sahibi hayatının bir noktasında sevgi eksikliği yaşamış diye düşünüyorum. Sevgi eksikliği sebebiyle köpek alıyorlar ancak bunu itiraf etmek zorunda değiller tabii.







YILDIZ HOCA 'TONTİŞİM' DERDİ



Bu süreçte kilo vermeye çalışmadınız mı hiç?

Çok çalıştım. Bizde kilo genetik. 30 kilo verdim, 50 kilo aldım. Dengesiz bir süreçti. Ailem hep destek verdi, doktorlara falan gittik. Hayatım diyet yapmakla geçti. 2013 Temmuz ayında 170 kilo civarındaydım ve 22 yaşında mide küçültme ameliyatı oldum.



Bu sizin kariyerinizinn başlangıcına mı tekabül ediyor?

Hayır, atv'de yayınlanırken 'Çocuklar Duymasın'da oynadım. Üniversite ikinci sınıftaydım ve o zaman 170 kiloydum. Aynı zamanda Güzel Sanatlar'da okuyordum. Kenter Tiyatrosu'nda Yıldız Kenter'e, Mehmet Birkiye'ye asistanlık yaptım. Yıldız Hoca herkese 'Canikom' derdi, bana 'Tontişim' diyordu. Ben özellikli ve ayrıcalıklıydım.



'Hercai' dizisiyle tanınırlığınız arttı. Alıştınıç mı bu ilgiye?

Eskiden insanlar bana kiloluyum diye bakıyorlardı, şimdi 'Hercai'deki kız' diye bakıyorlar. Bu süreci 'Hercai' sayesinde aşıyorum. Eskiden metroda, metrobüste bütün gözler bendeydi kilom yüzünden. Metroya bindiğimde 'Hâlâ bana niye bakıyorlar, zayıfladım' diye düşünürken biri gelip 'Siz 'Melike'siniz' dedi. Ve o anda anladım, başka bir yerden bakıyorlar bana artık.



BABAMIN O CÜMLESİNİ AKLIMDAN ÇIKARTAMADIM



Hiç sevgi eksikliği yaşadınız mı?

Kendimi tanımak için uzun süre nefes terapisine gittim. Neden kilo aldım, neden kilo veremiyorum diye çare ararken terapistim 'Kendi bedenini dış dünyadan korumak için kilo alıyorsun' dedi. Benim bir ara kilo vermem durdu ve sadece nefes terapisine giderek kendiliğinden bir ayda 7 kilo verdim. Bayağı içime attıklarımmış onlar.







Neleri içinize atmışsınız peki?

Anaokulundayken de şişmandım. Bir gösteride prensesler ve kurbağa prensler vardı. Biri beni seçmedi ve o bende kalmış, unutamamışım. 'Niye beni beğenmedi, ben de prensesim' diye bende dert oldu. Komik ama ona o çocuk aklımla çok içerlemişim.



Başka travmalarınız var mı?

Okulda öğretmen ne alakaysa herkesi tartmaya başladı. Ben en son sırada bekliyorum ki sıra bana gelene kadar belki zil çalar da ders biter diye. Çalmadı. Tartıldım, arkadaşlarımın 30'ar kilo olduğu sınıfta ben 49 kiloydum. Bahanem de şu; 'Dün gece iki lahmacun yedim, o yüzden 49 çıktım' diye saçma bir açıklama yapma gereği duymuştum. Babam koruma içgüdüsüyle bana şöyle bir cümle kurmuştu: 'İyi ki şişmansın, böylece erkeklerden zarar görmedin.' Ben o zamandan beri daha çok kilo almaya başladım. Erkeklerden korunmak için kilo almam gerek diye kodlamışım kendimi.



KİLO VERİNCE ÖZGÜVENİM YÜKSELDİ



Kilo verdikten sonra özgüveniniz yükseldi mi?

Tabii yükseldi ama o zaman da başka deformasyonlar oluştuğu için estetik doktorlarıyla tanışıyorsun. Kilo verme sürecim hâlâ devam ediyor. Şu an 78 kiloyum.



Kiloluyken 'Keşke zayıf olsam' diye iç geçirdiğiniz, kafanıza taktığınız bir şey var mıydı?

Çok. Şu an 'Hercai'de oynadığım 'Melike' gibi karakterleri oynamayı çok istiyordum.



Çekimlere başladınız mı?

Bayramdan sonra başlayacağız. Mardin'i çok sevdim. İnsanlar bizi çok bağrına bastı.



Bundan sonra nasıl rollerde oynamak istiyorsunuz?

Zayıflamanın bana getirecek rolleri çeşitlendirdiğini düşünüyorum. Kötüyü oynamayı isterim. Kötü rolü çalışmamı gerektirecek entrikalı roller istiyorum.

