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'Burayı ne 'a ne de Çeşme'ye değişirim'

Bayram konserleri için gelen teklifleri geri çevirerek, ailesiyle birlikte memleketi Mardin'e giden şarkıcı , tatilin tadını köyünde çıkartıyor.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 17:00
Berdan Mardini 'Burayı ne Bodrum'a ne de Çeşme'ye değişirim'

Geleneklerine önem verdiğini her fırsatta dile getiren Berdan Mardini, köy evinin damında uyumasından, yer sofrasında ailece yediği yemeğe kadar neredeyse her anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Milliyet'in haberine göre; Ünlü şarkıcı, ''Ben burayı ne Bodrum'a ne de Çeşme'ye değişirim. Bu bayram da gelen teklifleri kibar bir şekilde geri çevirip büyüklerimizin yanına, doğduğumuz topraklara gelmek istedim. Buranın verdiği huzuru hiçbir yapacağım tatil vermiyor" dedi. Berdan Mardini, fabrikasında da incelemelerde bulunmayı ihmal etmezken, eşiyle birlikte kurduğu fabrikanın önünde objektiflere poz verdi.

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Berdan Mardini 'Burayı ne Bodrum'a ne de Çeşme'ye değişirim'
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