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  • Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! ’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

, eşi 'nın bikinili havuz paylaşımına yorum yaptı. Geçen ocak ayında evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı mart ayında evlerini ayırmıştı. Ayrılacakları konusunda birçok haber çıkan çift boşanma sürecinde yeniden karar değiştirmiş ve barışmıştı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerine mutlu bir şekilde devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kıratlı, son olarak Instagram hesabından havuzda bikinisiyle eğlendiği anları yayınladı. Kıratlı'nın videosu kısa sürede gündem olunca ilk yorum da şarkıcı eşi Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, videonun altına "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." dedi.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 16:41
Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

, eşi 'nın havuz paylaşımına yorum yaptı. Akçıl, "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı bir kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı" notunu düştü. Geçtiğimiz ocak ayında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı mart ayında evlerini ayırmıştı. Ayrılacakları konusunda birçok haber çıkan çift boşanma sürecinde yeniden karar değiştirmiş ve barışmıştı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerine mutlu bir şekilde devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyorlar. Son olarak Kıratlı yaptığı bikinili bir paylaşıma eşi Akçıl'dan yorum geldi.

Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

ERCAN - NAZAN KESAL

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Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

ERCAN - NAZAN KESAL

Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

ERCAN - NAZAN KESAL

Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

HAYFA SAFİ TULUN

Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

HAYFA SAFİ TULUN

Burcu Kıratlı’nın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya olay yorum!

HAYFA SAFİ TULUN

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