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Kimse Bilmez zirvenin sahibi oldu!

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 12.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez’in yeni bölümü, Tüm Kişiler’de %5,31 izlenme oranı ve %16,16 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 12:20
Kimse Bilmez zirvenin sahibi oldu!

DUYGU, PİLOT'U ELE VERECEK Mİ?

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtuldu. Ancak Vedat'ın Takacı'yı öldürmesi Pilot'u da kaçak durumuna düşürdü. Pilot, Duygu'nun yanındayken polisler tarafından basıldı. Duygu, Pilot'u ele verecek mi?

ALİ, SEVDA VE UYGAR'I OTEL ODASINDA GÖRDÜ!

Uygar, Ali ve Sevda'yı ayırmak için plan kurdu. Sevda'yı çekim bahanesiyle kandırarak bir otel odasına götürdü. Sevda duştayken Uygar onun haberi olmadan odaya girdi. Ali'nin onları odada yakalamasını sağladı. Otel odasında Uygar ve Sevda'yı baş başa gören Ali ne yapacak?

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in yaptığı dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Asya Taşkın ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor. Kimse Bilmez, her Salı saat 20.00'de atv'de!

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