Ünlü oyuncu Ahmet Kural evleniyor mu?

Avukat Çağla Gizem Çelik'le aşk yaşayan Ahmet Kural, evlilik için ilk adımı attı. Ünlü çiftin aileleri, kısa süre önce tanıştı.

2020'NİN İLK AYLARINDA NİŞANLANACAKLAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak için daha çok Anadolu Yakası'nda bir araya gelen Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in, 2020'nin ilk aylarında nişanlanacağı konuşuluyor. 'Gel Konuşalım' programının iddiasına göre; Ahmet Kural ile avukat aşkı, 2020 yazında ise evlenecek.

36 yaşındaki oyuncunun avukat sevgilisi, 1990 doğumlu.

Kaynak: Takvim