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  • Ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Ünlü oyuncular ile arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Çukur'un Yamaç'ı ile güzel oyuncu arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar beğeni ile izlenen Çukur dizisinde Yamaç karakterine kayat veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Geçtiğimiz günlerde kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olaylı bir şekilde ayrılan Miray Daner de sosyal medyada en çok konuşulan merak ünlülerden. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. Bakın şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 15:02
Ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

Çukur'un Yamaç'ı ile güzel oyuncu arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar beğeni ile izlenen Çukur dizisinde Yamaç karakterine kayat veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başarısında büyük katkısı olan genç oyuncu Aras Bulut İynemli her şeyi ile merak edilen ünlü isimler arasında. Geçtiğimiz günlerde kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olaylı bir şekilde ayrılan Miray Daner de sosyal medyada en çok konuşulan merak ünlülerden. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. Bakın şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

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Ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

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Ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyan inanamadı!

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