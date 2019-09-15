Kin ve nefret platformu ŞERFLIX

BUGÜN NELER OLDU

NETFLIX bunu hep yapıyor, hem de organize bir şekilde! Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.NETFLIX'TE daha önce yayınlanan Designated Survivor dizisinde ise terörist FETÖ, muhalif bir lider gibi gösterilmiş, Türkler için de 'Piçler!' ifadesi kullanılmıştı. Yine Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.