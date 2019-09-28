Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı?

'ONUNLA GÖRÜŞMÜYORUM ARTIK'

Geçtiğimiz yıl yaptırdığı estetik uygulaması sonrası yüzünde yanıklar oluşan oyuncu Didem Balçın, konuyla ilgili konuştu: "Arkadaşım, bir güzellik merkezinin ortağı olduğunu söyleyerek beni davet etti. Nereden bileyim sahte doktor çalıştırdıklarını! O arkadaşımın merkezin ortağı olmadığını öğrendim. Onunla görüşmüyorum artık."

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'400 BİN TAZMİNAT BEKLİYORUM'

"MERKEZİN bir ay kapatma cezası almasının bir anlamı yok. Ben mağdur oldum. Her önüne gelen estetik merkezi açıyor... Yanan yüzümü düzeltmek için başka doktorlara çok para harcadım. O yüzden tazminat davası açtım. 400 bin liraya yakın tazminat bekliyorum. Alacağım parayı bu şekilde mağdur olanlara bağışlayacağım."



Didem Balçın, Şişli'deki güzellik merkezinden şikayetçi olmuştu. Para cezası verilen merkez, bir ay süreyle kapatılmıştı.