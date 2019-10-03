Erkan Güleryüz “İzel hanımın hastasıyız o 90’ların kraliçesi”

Başarılı sanatçı Erkan Güleryüz geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy'deki Dada Salon Kabarett'te sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz'ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı İzel'de vardı.

"O 90'LARIN KRALİÇESİ"

Başarılı yorumcu "İzel hanımın hastasıyız, o 90'ların kraliçesi" sözleri sanatçıyı sahneye davetti. İkili 90'larda Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ın seslendirdiği "Bile Bile" şarkısını beraber seslendirdi. Her Çarşamba Dada Mecidiyeköy'de sahne alan Erkan Güleryüz, 2 buçuk saat sahnede kaldığı gecede müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattı.