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hanımın hastasıyız o 90’ların kraliçesi”

Yakışıklı şarkıcı geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy’deki ’te sahne aldı. Erkan Güleryüz’ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı ’de vardı. . İkili 90’larda ve ’ın seslendirdiği “Bile Bile” şarkısını beraber seslendirdi. Ünlü şarkıcı Erkan Güleryüz, 2 buçuk saat sahnede kaldığı gecede müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattı.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 13:43
Erkan Güleryüz “İzel hanımın hastasıyız o 90’ların kraliçesi”

Başarılı sanatçı Erkan Güleryüz geçtiğimiz akşam Mecidiyeköy'deki Dada Salon Kabarett'te sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz'ün konserini izlemeyen gelenler arasında sanatçı İzel'de vardı.

"O 90'LARIN KRALİÇESİ"

Başarılı yorumcu "İzel hanımın hastasıyız, o 90'ların kraliçesi" sözleri sanatçıyı sahneye davetti. İkili 90'larda Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak'ın seslendirdiği "Bile Bile" şarkısını beraber seslendirdi. Her Çarşamba Dada Mecidiyeköy'de sahne alan Erkan Güleryüz, 2 buçuk saat sahnede kaldığı gecede müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattı.

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Erkan Güleryüz “İzel hanımın hastasıyız o 90’ların kraliçesi”
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