TÜRKİYE İÇİN EL ELE

Türkiye dün sosyal medyada tek yürek oldu! ABD Başkanı Trump'ın 'Türk ekonomisini mahvederim' tehdidine, sosyal medyada tepki yağdı. Demet Akalın, Işın Karaca, Alişan, Yavuz Seçkin, Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe gibi isimler, Trump'a "Bizi dolarınla korkutamazsın", "Haddini bil!" "Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine değil" diyerek tepki gösterdi.



'YİĞİTLERİMİZE SELAM OLSUN'

Sanat dünyası, Suriye'de terör koridorunu kırıp güvenli bölge oluşturmak için harekete geçen Türk Ordusu'na ise tam destek verdi. Twitter'da açılan 'Türk Milleti Ordusunun Yanında' hastagh'ine Uğur Işılak, İsmail Hakkı, Hasan Kaçan, Dursun Ali Erzincanlı gibi onlarca ünlü "Ayağınıza taş değmesin", "Gözünü budaktan sakınmayan yiğitlere selam olsun" mesajlarıyla destek verdi.

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