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Bizi dolarınla korkutamazsın haddini bil!

Sanat dünyası, Türkiye’yi tehdit eden Başkanı Trump’a sert tepki gösterdi, barış ve oluşturmak için Suriye’ye operasyon düzenleyecek Türk ordusuna ise ‘Yanınızdayız’ diye destek verdi

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Bizi dolarınla korkutamazsın haddini bil!

TÜRKİYE İÇİN EL ELE
Türkiye dün sosyal medyada tek yürek oldu! ABD Başkanı Trump'ın 'Türk ekonomisini mahvederim' tehdidine, sosyal medyada tepki yağdı. Demet Akalın, Işın Karaca, Alişan, Yavuz Seçkin, Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe gibi isimler, Trump'a "Bizi dolarınla korkutamazsın", "Haddini bil!" "Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine değil" diyerek tepki gösterdi.

'YİĞİTLERİMİZE SELAM OLSUN'
Sanat dünyası, Suriye'de terör koridorunu kırıp güvenli bölge oluşturmak için harekete geçen Türk Ordusu'na ise tam destek verdi. Twitter'da açılan 'Türk Milleti Ordusunun Yanında' hastagh'ine Uğur Işılak, İsmail Hakkı, Hasan Kaçan, Dursun Ali Erzincanlı gibi onlarca ünlü "Ayağınıza taş değmesin", "Gözünü budaktan sakınmayan yiğitlere selam olsun" mesajlarıyla destek verdi.

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Bizi dolarınla korkutamazsın haddini bil!
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