Usta sanatçı Cüneyt Arkın Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!

Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine çektiği videoda "Sen bizi ne sandın ulan!" diyerek tepki gösterdi.

"SEN BİZİ O ZENCİLER Mİ SANDIN NİCE ÜLKELERİN SERVETLERİNİ ALÇAKÇA ELE GEÇİRDİN."

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Donald Trump'ın bu tehdidine sessiz kalamayan Cüneyt Arkın, bir video yayınlayarak "Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin." dedi.