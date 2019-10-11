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Savul eyyy düşman şanlı Türkler geliyor

filminden ilk görüntüler yayınlandı. Osmanlı Akıncıları’nın kahramanlıklarını konu alan film için sosyal medyada ‘Gişe rekorları kıracak tarihi bir film geliyor’ yorumları yapıldı

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Savul eyyy düşman şanlı Türkler geliyor

Sinemaseverler tarafından merakla beklenen 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin ilk tanıtımı önceki gün yayınlandı. Mehmet Bozdağ yapımcılığındaki, Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin rol aldığı filmin ilk tanıtım kurgusu çok beğenildi.
Filme ait sosyal medya adreslerinden paylaşılan tanıtım, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Film, özgün ve güçlü görsel dili ve uluslararası boyuttaki aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri heyecanlandırdı. Filmle ilgili 'Uzun yıllar sonra gişe rekorları kıracak tarihi bir film geliyor' yorumları yapıldı.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'; Fatih Sultan Mehmet Han'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan ve Tuna'dan Roma'ya kadar her dağa, her ağaca isimlerini kanlarıyla yazan, krallara adaletin kılıcı olduklarını öğreten Akıncıların destansı hikayesini anlatıyor.
Senaryosu ve proje tasarımı da Mehmet Bozdağ'a ait filmi Kamil Aydın yönetiyor.

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Savul eyyy düşman şanlı Türkler geliyor
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