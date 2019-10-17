‘Beni vefasızlıkla suçlayamazlar’

BUGÜN NELER OLDU

Popçu Edis, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü popçu, yapımcısı Bilal Oğuz ile mahkemelik olduğu haberlerine açıklık getirdi. Anlaşmasını fesheden şarkıcıya, Oğuz tarafından 2.5 milyon liralık tazminat davası açılmıştı. İddiayı doğrulayan Edis, detay vermek istemedi. Edis'e, kendisini müzik piyasasına kazandıran Soner Sarıkabadayı'nın vefasızlık suçlaması hakkında ne düşündüğü de soruldu. "Onunla da davamız var. Ben aptal değilim" diyen Edis, şöyle devam etti: "Başarılı her insanın ticari hayatında böyle kavgalar olur. İşimi yaptığım sürece bana bir şey olmaz. 25 yıldır köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar."