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  • Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...

Ünlü sunucu 'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte ...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan 'ın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 'de bir ekran klasiği haline gelen isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan son dönemde değişim haberleri ile olay olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Esra Ceyhan kızı Ayşe'yi de gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Esra Ceyhan'ın Barbaros Ceyhan ile evliliğinden olan kızı 'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Annesinin boyuna yetişen Ayşe Ceyhan 2006 doğumlu. Esra Ceyhan şimdilerde 13 yaşında olan kızı Ayşe Ceyhan ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hayranlarından beğeni yağan Esra Ceyhan ve kızının fotoğraflarını ilk defa görenler ise çok şaşırıyor. İşte Ayşe Ceyhan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:30
Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan 'ın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? 'de bir ekran klasiği haline gelen isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan son dönemde değişim haberleri ile olay olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Esra Ceyhan kızı Ayşe'yi de gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Esra Ceyhan'ın Barbaros Ceyhan ile evliliğinden olan kızı 'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Annesinin boyuna yetişen Ayşe Ceyhan 2006 doğumlu. Esra Ceyhan şimdilerde 13 yaşında olan kızı Ayşe Ceyhan ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hayranlarından beğeni yağan Esra Ceyhan ve kızının fotoğraflarını ilk defa görenler ise çok şaşırıyor. İşte Ayşe Ceyhan ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...

CEYLAN VE KIZI MELODİ

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Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...
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Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...
Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...
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