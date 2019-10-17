Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'yi görenler çok şaşırıyor! İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Esra Ceyhan'ın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan son dönemde değişim haberleri ile olay olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Esra Ceyhan kızı Ayşe'yi de gözlerden uzak büyütmeyi tercih etti. Esra Ceyhan'ın Barbaros Ceyhan ile evliliğinden olan kızı Ayşe Ceyhan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Annesinin boyuna yetişen Ayşe Ceyhan 2006 doğumlu. Esra Ceyhan şimdilerde 13 yaşında olan kızı Ayşe Ceyhan ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hayranlarından beğeni yağan Esra Ceyhan ve kızının fotoğraflarını ilk defa görenler ise çok şaşırıyor. İşte Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...