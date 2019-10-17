Cannes’da atv rüzgarı

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en büyük TV içerik fuarı MİPCOM'da yine atv rüzgarı esti. 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yola çıkan, dört kıtada ve 100'den fazla ülkede yakaladığı izlenme oranıyla 26'ncı yaşının başarısını dünya ölçeğinde taçlandıran atv; bu sene Cannes'a damgasını vurdu.



YAKINDA ATV'DE

Fuarda yakında atv'de yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman' ile bu sene ikinci sezonuyla ekranda olan 'Hercai' dizileri ve oyuncuları büyük ilgi gördü.



KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

'HERCAI'NIN başrol oyuncularından Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel, kırmızı halıda yerini aldı. Aksel dizideki karakteri 'Azize Aslanbey' kostümüyle basının ilgi odağı oldu. Fuara dizinin yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi ile yapımcı Banu Akdeniz de katıldı. Yurt dışında 'The Ottoman' adı ile yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit de kırmızı halıda ilgi çekti. Özçivit, Cannes sokaklarında hiçbir hayranını kırmayarak hepsi ile tek tek fotoğraf çektirdi.



YABANCI BASINA İKİ TANITIM BİRDEN

Atv, açık hava ilanları ile Cannes sokaklarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Öte yandan düzenlediği iki tanıtım toplantısı ve iddialı oyuncu kadrosu ile Cannes'da fırtına estirdi.



OSMANLI OTAĞINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI

'Kuruluş Osman' adlı dizide kullanılan otağlardan biri, Fransa'nın Cannes şehrine götürüldü. Cannes'daki festivale katılanlar da otağda hatıra pozları verdi.



FUARA 14 BİNİ AŞKIN TV PROFESYONELİ KATILDI

Yurt dışında 'The Ottoman' adıyla yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman' dizisi yabancı basının dikkatini çekti.

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