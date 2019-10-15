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  • Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!

'nin Reyyan'ı pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri ile Cannes'a damga vurdu!

'nin rekortmen dizileri 'da boy gösterdi. 'nın Cannes şehrinde başlayan Fuarı'na Türk dizileri ve oyuncular adeta çıkarma yaptı. Atv'nin fuarda sergilediği yapımlardan biri de yaynlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran dizisiydi. Hercai'nin sevilen oyuncuları ve de fuarda en çok konuşulan isimlerden oldu. Gülüşü, güzelliği ve kıyafetiyle Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan MIPCOM Fuarı'nda ışıl ışıl parlayan 27 yaşındaki Ebru Şahin tüm dikkatleri üzerine çekti. Ebru Şahin'in hesabından yaptığı Cannes paylaşımları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı... İşte Cannes'da fırtına gibi esen Atv yapımları...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 16:24
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!

'nin rekortmen dizileri 'da boy gösterdi. 'nın Cannes şehrinde başlayan Fuarı'na Türk dizileri ve oyuncular adeta çıkarma yaptı. Atv'nin fuarda sergilediği yapımlardan biri de yaynlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran dizisiydi. Hercai'nin sevilen oyuncuları ve de fuarda en çok konuşulan isimlerden oldu. Gülüşü, güzelliği ve kıyafetiyle Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan MIPCOM Fuarı'nda ışıl ışıl parlayan 27 yaşındaki Ebru Şahin tüm dikkatleri üzerine çekti. Ebru Şahin'in hesabından yaptığı Cannes paylaşımları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı... İşte Cannes'da fırtına gibi esen Atv yapımları...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!

'da rüzgarı esiyor. 'nin dünya çapında büyük başarı yakalayan dizisi Hercai'de Reyyan ve Miran karakterine hayat veren başarılı oyuncu ile , Cannes'da boy gösterdi.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!

Gülüşü, güzelliği ve kıyafetiyle 'nın şehrinde başlayan Fuarı'nda ışıl ışıl parlayan 27 yaşındaki , çok konuşulan isim oldu.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!

'in 'dan yaptığı paylaşımları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!
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