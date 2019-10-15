Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Cannes pozlarıyla hayran bıraktı! Ebru Şahin Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile Cannes'a damga vurdu!

Atv'nin rekortmen dizileri Cannes'da boy gösterdi. Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan MIPCOM Fuarı'na Türk dizileri ve oyuncular adeta çıkarma yaptı. Atv'nin fuarda sergilediği yapımlardan biri de yaynlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Hercai dizisiydi. Hercai'nin sevilen oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü de fuarda en çok konuşulan isimlerden oldu. Gülüşü, güzelliği ve kıyafetiyle Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan MIPCOM Fuarı'nda ışıl ışıl parlayan 27 yaşındaki Hercai'nini Reyyan'ı Ebru Şahin tüm dikkatleri üzerine çekti. Ebru Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı Cannes paylaşımları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı... İşte Cannes'da fırtına gibi esen Atv yapımları...